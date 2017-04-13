Официальный курс гривны установлен на уровне 26,88 грн / долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 апреля, установленные на таком уровне:



26,875671 грн за доллар;



28,501650 грн за евро;



0,473530 грн за российский рубль;



33,594589 грн за фунт стерлингов.



По сравнению с 12 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар упал в цене; цена на евро несколько уменьшилась; цена на российский рубль увеличилась; цена на фунт стерлингов несколько увеличилось.

Как сообщал УНН, на 12 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 26,89 грн / долл.