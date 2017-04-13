Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,88 грн/дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,88 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 13 квітня, встановлені на такому рівні:
-
- 26,875671 грн за долар;
-
- 28,501650 грн за євро;
-
- 0,473530 грн за російський рубль;
-
- 33,594589 грн за фунт стерлінгів.
-
Порівняно з 12 квітня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар впав в ціні; ціна на євро дещо зменшилась; ціна на російський рубль збільшилась; ціна на фунт стерлінгів дещо збільшилась.
Як повідомляв УНН, на 12 квітня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,89 грн/дол.