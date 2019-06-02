Официальный курс гривны установлен на уровне 26,87 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. На 2 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,87 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 2 июня установлены на таком уровне:
26.872573 грн за доллар;
29.919923 грн за евро;
0.413050 грн за российский рубль;
33.931279 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 1 июня курс всех валют — не изменился.