Официальный курс гривны установлен на уровне 26,86 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,86 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 ноября установлены на таком уровне:
26,861440 грн за доллар;
31,825434 грн за евро;
0,459470 грн за российский рубль;
35,756906 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 24 ноября, курс всех валют остался переменным.