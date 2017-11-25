Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,86 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,86 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 25 листопада встановлені на такому рівні:
26,861440 грн за долар;
31,825434 грн за євро;
0,459470 грн за російський рубль;
35,756906 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 24 листопада, курс усіх валют залишився не змінним.