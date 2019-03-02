Официальный курс гривны установлен на уровне 26,85 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. На 3 марта 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 26,86 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 марта установлены на таком уровне:
26.859165 грн за доллар;
30.662423 грн за евро;
0.407640 грн за российский рубль;
35.722517 грн за фунт стерлингов.
По сравнению со 2 марта курс всех валют не изменился.