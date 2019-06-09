Официальный курс гривны установлен на уровне 26,79 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. На 9 июня 2019 год официальный курс гривны установлен на уровне 26,79 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 9 июня установлены на таком уровне:
26.795094 грн за доллар;
30.187353 грн за евро;
0.410750 грн за российский рубль;
34.087663 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 8 июня курс всех валют - не изменился.