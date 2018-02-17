Официальный курс гривны установлен на уровне 26,75 грн/долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,75 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 17 февраля установлены на таком уровне:
26,759805 грн за доллар;
33,431024 грн за евро;
0,472860 грн за российский рубль;
37,706998 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 16 февраля, курс всех валют не изменился.