Официальный курс гривны установлен на уровне 26,75 грн/долларов

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 17 февраля установлены на таком уровне:

26,759805 грн за доллар;

33,431024 грн за евро;

0,472860 грн за российский рубль;

37,706998 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 16 февраля, курс всех валют не изменился.