Официальный курс гривны установлен на уровне 26,70 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. По состоянию на 20 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,70 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.702800 грн за доллар;
31.462600 грн за евро;
0.368320 грн за российский рубль;
36.863200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 19 сентября курс всех валют вырос, кроме фунта, курс которого - упал.