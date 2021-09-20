Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,70 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.702800 грн за долар;

31.462600 грн за євро;

0.368320 грн за російський рубль;

36.863200 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 19 вересня курс усіх валют зріс, окрім фунту, курс якого - впав.