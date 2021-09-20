Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,70 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Станом на 20 вересня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,70 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.702800 грн за долар;
31.462600 грн за євро;
0.368320 грн за російський рубль;
36.863200 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 19 вересня курс усіх валют зріс, окрім фунту, курс якого - впав.