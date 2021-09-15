Официальный курс гривны установлен на уровне 26,64 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. По состоянию на 15 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,64 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.636200 грн за доллар;
31.462700 грн за евро;
0.365520 грн за российский рубль;
36.909800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 14 сентября курс всех валют упал, кроме евро.