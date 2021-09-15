Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,64 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Станом на 15 вересня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,64 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.636200 грн за долар;
31.462700 грн за євро;
0.365520 грн за російський рубль;
36.909800 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 14 вересня курс усіх валют впав, крім євро.