Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,64 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.636200 грн за долар;

31.462700 грн за євро;

0.365520 грн за російський рубль;

36.909800 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 14 вересня курс усіх валют впав, крім євро.