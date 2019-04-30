Официальный курс гривны установлен на уровне 26,62 грн/доллар

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 105673 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 109804 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 112519 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113481 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 141399 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114991 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139990 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144948 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130346 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130373 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,62 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,62 грн/доллар

Киев  •  УНН

 • 7249 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. На 30 апреля 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,62 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 30 апреля установлены на таком уровне:

26.619328 грн за доллар;

29.608679 грн за евро;

0.411560 грн за российский рубль;

34.255427 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 29 апреля курс всех валют не изменился.

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