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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 121104 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 135970 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 116078 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 114128 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,53 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,53 грн/доллар

Киев  •  УНН

 • 16261 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. По состоянию на 25 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,53 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.527200 грн за доллар;

31.084600 грн за евро;

0.364580 грн за российский рубль;

36.368800 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 24 сентября курс всех не изменился.

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