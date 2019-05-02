Официальный курс гривны установлен на уровне 26,49 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. На 2 мая 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,49 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 2 мая установлены на таком уровне:
26.492737 грн за доллар;
29.494364 грн за евро;
0.409440 грн за российский рубль;
34.160718 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 1 мая курс всех валют — снизился.