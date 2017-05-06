Официальный курс гривны установлен на уровне 26,48 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,56 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 мая, установлены на таком уровне:
26,485779 грн за доллар;
28,941010 грн за евро;
0,460050 грн за российский рубль;
34,142639 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 4 мая, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар незначительно упал в цене; цена на евро тоже уменьшилась; цена на российский рубль увеличилась; цена на фунт стерлингов несколько снизилась.
Как сообщал УНН, на 4 мая официальный курс гривны был установлен на уровне 26,52 грн / долл.