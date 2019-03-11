Официальный курс гривны установлен на уровне 26,39 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. На 11 марта 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 26,39 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 марта установлены на таком уровне:
26.389167 грн за доллар;
29.743230 грн за евро;
0.400050 грн за российский рубль;
34.633477 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 10 марта курс всех валют — упал.