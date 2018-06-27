Официальный курс гривны установлен на уровне 26,18 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,18 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 июня установлены на таком уровне:
26.189170 грн за доллар;
30.567999 грн за евро;
0.417090 грн за российский рубль;
34.673320 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 26 июня курс доллара и российского рубля - вырос, евро и фунта стерлингов - снизился.