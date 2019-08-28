Официальный курс гривны установлен на уровне 25,16 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. На 28 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,16 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 28 августа установлены на таком уровне:
25.164930 грн за доллар;
27.943138 грн за евро;
0.379790 грн за российский рубль;
30.898588 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 27 августа курс всех указанных валют вырос, кроме российского рубля, курс которого упал.