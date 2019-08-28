Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,16 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. На 28 серпня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,16 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 28 серпня встановлені на такому рівні:
25.164930 грн за долар;
27.943138 грн за євро;
0.379790 грн за російський рубль;
30.898588 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 27 серпня курс всіх вказаних валют зріс, окрім російського рубля, курс якого впав.