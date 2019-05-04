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Официальный Дамаск возмутился проведением съезда представителей сирийских племен

Официальный Дамаск возмутился проведением съезда представителей сирийских племен

Киев  •  УНН

 • 9917 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Проведение в городе Айн-Исса на севере Сирии съезда представителей арабских племен является незаконной акцией, подрывающей национальное единство. Об этом говорится в переданном в пятницу государственным агентством SANA заявлении МИД республики, передает УНН.

“Этот спектакль, устроенный вооруженными формированиями, которые получают поддержку со стороны США и стран Запада, не может быть расценен иначе как предательство”, — отмечается в документе.

В нем указывается, что участники этого форума “не выражают мнения сирийского народа и являются ставленниками противников Дамаска”.

МИД Сирии требует от подлинных организаторов “этого спектакля” на Западе соблюдать резолюции Совет Безопасности ООН, подтверждающие важность сохранения единства Сирии, ее суверенитета и независимости. Как подчеркивается в документе, “все честные сыновья отчизны должны усилить сопротивление планам заговорщиков на северо-востоке Сирии”.

В городе Айн-Исса (провинция Ракка) в пятницу открылся съезд представителей арабских племен из северных и восточных регионов Сирии. В форуме, организованном вооруженной коалицией “Силы демократической Сирии”, участвуют свыше 5 тысяч делегатов. Им предстоит обсудить программу будущего политического устройства территорий, освобожденных от банд террористической группировки “Исламское государство”.

Как сообщал УНН, Госдеп США призвал Россию остановить эскалацию насилия в Сирии.

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