Офіційний Дамаск обурився проведенням з'їзду представників сирійських племен
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Проведення в місті Айн-Ісса на півночі Сирії з’їзду представників арабських племен є незаконною акцією, що підриває національну єдність. Про це йдеться в переданій в п’ятницю державним агентством SANA заяві МЗС республіки, інформує УНН.
“Цей спектакль, влаштований збройними формуваннями, які отримують підтримку з боку США і країн Заходу, не може бути розцінений інакше як зрада”, — наголошується в документі.
У ньому вказується, що учасники цього форуму “не виражають думки сирійського народу і є ставлениками супротивників Дамаска”.
МЗС Сирії вимагає від справжніх організаторів “цієї вистави” на Заході дотримуватися резолюції Ради Безпеки ООН, що підтверджує важливість збереження єдності Сирії, її суверенітету і незалежності. Як підкреслюється в документі, “усі чесні сини вітчизни повинні посилити опір планам змовників на північному сході Сирії”.
У місті Айн-Ісса (провінція Ракка) в п’ятницю відкрився з’їзд представників арабських племен з північних і східних регіонів Сирії. У форумі, організованому збройної коаліцією “Сили демократичної Сирії”, беруть участь понад 5 тисяч делегатів. Їм належить обговорити програму майбутнього політичного устрою територій, звільнених від банд терористичного угрупування “Ісламська держава”.
Як повідомляв УНН, Держдеп США закликав Росію зупинити ескалацію насильства в Сирії.