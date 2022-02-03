Официальное открытие зимних игр и фигурное катание: расписание третьего дня Олимпиады-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Уже завтра состоится торжественное открытие Олимпийских игр 2022 в Пекине, закончится факельная эстафета, а на лёд выйдут фигуристы. Об этом сообщает УНН.
Завтра, в пятницу, завершится эстафета с олимпийским факелом, а в 14:00 по Киеву состоится торжественное открытие 24-х зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Расписание соревнований во время третьего дня олимпиады:
Керлинг
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- 02:35. Керлинг. Микст. 5-Й тур. Швеция - Австралия
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- 02:35. Керлинг. Микст. 5-Й тур. Канада - Швейцария
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- 02:35. Керлинг. Микст. Италия-Норвегия
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- 07:35. Керлинг. Микст. 6-Й тур. Чехия - Италия
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- 07:35. Керлинг. Микст. 6-Й тур. Китай-Канада
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- 07:35. Керлинг. Микст. 6-Й тур. Великобритания - Австралия
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- 07:35. Керлинг. Микст. 6-Й тур. Швеция - США
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Фигурное катание
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- 04:02. Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины. Краткая программа
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- 05:41. Фигурное катание. Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец
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- 07:22. Фигурное катание. Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
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Хоккей
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- 06:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 2-Й тур: ОКР - Швейцария
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- 06:10. Хоккей. Женщины. Группа B. 2-Й тур: Дания - Китай
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Как ранее сообщал УНН, в первый день за награды сразятся четверо украинцев.