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15 марта, 19:03 • 104188 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 137680 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120138 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113894 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102951 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100504 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89062 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 121485 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Официальное открытие зимних игр и фигурное катание: расписание третьего дня Олимпиады-2022

Официальное открытие зимних игр и фигурное катание: расписание третьего дня Олимпиады-2022

Киев • УНН

 • 29354 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Уже завтра состоится торжественное открытие Олимпийских игр 2022 в Пекине, закончится факельная эстафета, а на лёд выйдут фигуристы. Об этом сообщает УНН.

Завтра, в пятницу, завершится эстафета с олимпийским факелом, а в 14:00 по Киеву состоится торжественное открытие 24-х зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине.

Расписание соревнований во время третьего дня олимпиады:

Керлинг

  • 02:35. Керлинг. Микст. 5-Й тур. Швеция - Австралия
  • 02:35. Керлинг. Микст. 5-Й тур. Канада - Швейцария
  • 02:35. Керлинг. Микст. Италия-Норвегия
  • 07:35. Керлинг. Микст. 6-Й тур. Чехия - Италия
  • 07:35. Керлинг. Микст. 6-Й тур. Китай-Канада
  • 07:35. Керлинг. Микст. 6-Й тур. Великобритания - Австралия
  • 07:35. Керлинг. Микст. 6-Й тур. Швеция - США

Фигурное катание

  • 04:02. Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины. Краткая программа
  • 05:41. Фигурное катание. Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец
  • 07:22. Фигурное катание. Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа

Хоккей

  • 06:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 2-Й тур: ОКР - Швейцария
  • 06:10. Хоккей. Женщины. Группа B. 2-Й тур: Дания - Китай

Как ранее сообщал УНН, в первый день за награды сразятся четверо украинцев.

Украинские Национальные Новости

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