Офіційне відкриття зимових ігор та фігурне катання: розклад третього дня Олімпіади-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Вже сьогодні відбудеться урочисте відкриття Олімпійських ігор 2022 у Пекіні, закінчиться смолоскипна естафета, а на лід вийдуть фігуристи. Про це повідомляє УНН.
Сьогодні, 4 лютого, завершиться естафета із олімпійським смолоскипом, а о 14:00 за Києвом часом відбудеться урочисте відкриття 24-х Олімпійських зимових ігор 2022 у Пекіні.
Розклад змагань під час третього дня олімпіади:
Керлінг
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- 02:35. Керлінг. Мікст. 5-й тур. Швеція - Австралія
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- 02:35. Керлінг. Мікст. 5-й тур. Канада - Швейцарія
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- 02:35. Керлінг. Мікст. 5-й тур. Італія - Норвегія
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- 07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Чехія - Італія
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- 07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Китай - Канада
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- 07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Велика Британія - Австралія
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- 07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Швеція - США
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Фігурне катання
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- 04:02. Фігурне катання. Командні змагання. Чоловіки. Коротка програма
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- 05:41. Фігурне катання. Командні змагання. Танці на льоду. Ритм-танець
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- 07:22. Фігурне катання. Командні змагання. Спортивні пари. Коротка програма
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Хокей
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- 06:10. Хокей. Жінки. Група A. 2-й тур: ОКР - Швейцарія
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- 06:10. Хокей. Жінки. Група B. 2-й тур: Данія - Китай
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Як раніше повідомляв УНН, у перший день за нагороди змагатимуться четверо українців.