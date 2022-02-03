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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 51260 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Офіційне відкриття зимових ігор та фігурне катання: розклад третього дня Олімпіади-2022

Офіційне відкриття зимових ігор та фігурне катання: розклад третього дня Олімпіади-2022

Київ • УНН

 • 29356 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Вже сьогодні відбудеться урочисте відкриття Олімпійських ігор 2022 у Пекіні, закінчиться смолоскипна естафета, а на лід вийдуть фігуристи. Про це повідомляє УНН.

Сьогодні, 4 лютого, завершиться естафета із олімпійським смолоскипом, а о 14:00 за Києвом часом відбудеться урочисте відкриття 24-х Олімпійських зимових ігор 2022 у Пекіні. 

Розклад змагань під час третього дня олімпіади:

Керлінг

  • 02:35. Керлінг. Мікст. 5-й тур. Швеція - Австралія
  • 02:35. Керлінг. Мікст. 5-й тур. Канада - Швейцарія
  • 02:35. Керлінг. Мікст. 5-й тур. Італія - Норвегія
  • 07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Чехія - Італія
  • 07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Китай - Канада
  • 07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Велика Британія - Австралія
  • 07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Швеція - США

Фігурне катання

  • 04:02. Фігурне катання. Командні змагання. Чоловіки. Коротка програма
  • 05:41. Фігурне катання. Командні змагання. Танці на льоду. Ритм-танець
  • 07:22. Фігурне катання. Командні змагання. Спортивні пари. Коротка програма

Хокей

  • 06:10. Хокей. Жінки. Група A. 2-й тур: ОКР - Швейцарія
  • 06:10. Хокей. Жінки. Група B. 2-й тур: Данія - Китай

Як раніше повідомляв УНН, у перший день за нагороди змагатимуться четверо українців

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