Официальный курс гривны установлен на уровне 27,76 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,76 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 21 ноября установлены на таком уровне:
27.763875 грн за доллар;
31.709122 грн за евро;
0.423310 грн за российский рубль;
35.665094 грн за фунт стерлингов.
По сравнении с 20 ноября курс доллара и евро снизился, российского рубля и фунта стерлингов вырос.