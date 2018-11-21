Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,76 грн/долар
Київ • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,76 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 21 листопада встановлені на такому рівні:
27.763875 грн за долар;
31.709122 грн за євро;
0.423310 грн за російський рубль;
35.665094 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 20 листопада курс долара та євро знизився, російського рубля та фунту стерлінгів зріс.