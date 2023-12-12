Официально: Андрея Шевченко выдвинули кандидатом на должность президента УАФ

Известного футболиста и бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко официально выдвинули кандидатом на пост президента Украинской ассоциации футбола, передает УНН.

По состоянию на 12 декабря 2023 года администрация Украинской ассоциации футбола получила протоколы заседаний руководящих органов 14-х постоянных членов УАФ. Все они выдвинули для избрания президентом УАФ Андрея Николаевича Шевченко (дата рождения - 29.09.1976) - обладателя "Золотого мяча"-2004, Героя Украины, награжденного знаком отличия "Национальная легенда Украины" - сообщили в УАФ.

Детали

Исполком УАФ на основании обращений членов УАФ и согласно Уставу Украинской ассоциации футбола утвердил решение провести внеочередной XXVI Конгресс УАФ 25 января 2024 года в Доме футбола (г. Киев, начало - в 12:00).

Также была утверждена повестка дня конгресса, одним из пунктов которой является "Об избрании президента УАФ".

Согласно уставу, президентом УАФ может быть избрано любое дееспособное лицо в возрасте не более 70-ти лет, являющееся гражданином Украины и делегатом конгресса.

"Кандидатура на избрание президентом УАФ предлагается любым постоянным членом УАФ и должна иметь минимальную поддержку со стороны не менее 1/3 постоянных членов УАФ", - в частности, говорится в Уставе Украинской ассоциации футбола.

Как известно, постоянными членами УАФ являются 27 организаций. Соответственно, 1/3 составляют девять из них.