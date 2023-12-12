Официально: Андрея Шевченко выдвинули кандидатом на должность президента УАФ
Андрея Шевченко выдвинули все 14 постоянных членов УАФ на выборы президента Украинской ассоциации футбола, назначенные на 25 января 2024 года.
На Киевщине масштабный сбой в системе оповещения о воздушных тревогах из-за атаки на Киевстар
Сбой в работе "Киевстар" нарушил работу системы оповещения в разных населенных пунктах Киевской области, что привело к точечным отключениям. Принимаются меры для обеспечения населения сигналами "Воздушная тревога", а полиция и экстренные службы используют громкоговорители как резервный вариант.
Победитель конкурса "Роби своє" будет развивать конный спорт и верховую езду в Сумской области
Победитель конкурса "Роби своє" будет развивать конный спорт и верховую езду в Сумской области.
Правительство согласовало назначение глав Донецкой и Ровенской ОГА
Украинское правительство утвердило назначение глав различных областных и районных государственных администраций, в том числе Донецкой и Ровенской областей.
Франция планирует ускорить исследования природного водорода
Франция намерена активизировать исследования природного водорода за счет значительного финансирования в рамках инвестиционного плана "Франция 2030", о чем объявил президент Макрон, который также отметил ускорение усилий по декарбонизации энергетики и промышленности.
Очень мощная: Шумер о встрече Зеленского на Капитолийском холме
По словам Шумера, Зеленский "очень подробно описал, что нужно Украине и как Соединенные Штаты могут помочь стране защититься от россии".
Нагрузка на энергетическую систему возросла: Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию
По словам Шмыгаля, в энергосети появляется дефицит мощности, который вынуждены компенсировать привлечением аварийной помощи от наших соседей.
У Израиля и США есть разногласия относительно будущего Газы - Нетаньяху
Израиль имеет полную поддержку США в проведении наземной операции в Газе, но не имеет согласия относительно управления после победы над ХАМАС, заявляет Нетаньяху.
Ощадбанк предупредил о возможных сбоях в работе банкоматов и терминалов из-за хакерской атаки "Киевстар"
Ощадбанк предупредил о возможных перебоях в работе банкоматов, самообслуживания и POS-терминалов из-за хакерской атаки на сеть "Киевстар". Хотя мобильные сервисы остаются стабильными, клиенты могут испытывать проблемы со связью.
Вспышка гепатита А: в Винницкой области прекращен режим "чрезвычайной ситуации"
Режим чрезвычайной ситуации в Винницкой области, объявленный в связи со вспышкой гепатита А, снят; сейчас регион сосредотачивается на профилактических мероприятиях и надзоре.