Официально: Андрея Шевченко выдвинули кандидатом на должность президента УАФ

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Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева
11 декабря  •  201532 просмотра

Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева

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Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря
11 декабря  •  193890 просмотра

Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря

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Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
11 декабря  •  190607 просмотра

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

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У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  170808 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

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На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
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Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  285125 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

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Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  152466 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

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В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  239904 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

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Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
8 декабря  •  197561 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

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"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
8 декабря  •  169541 просмотра

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И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

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