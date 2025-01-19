«Официальный» мемкоин Трампа продолжает стремительный рост

Два дня назад Трамп выпустил свою криптовалюту. На сегодня она уже выросла более чем на 70$. Об этом сообщает Coinmarketcap, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что капитализация TRUMP составляет примерно $14,42 млрд, благодаря чему он вышел на 12 место крупнейших криптовалют мира.

Напомним

"Официальный" мемкоин, связанный с Дональдом Трампом, появился в его аккаунтах X и Truth Social. Токен достиг рыночной капитализации $2 млрд и привлек $3 млрд в объемах торговли за несколько часов.