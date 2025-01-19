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"Офіційний" мемкоїн Трампа продовжує стрімке зростання

"Офіційний" мемкоїн Трампа продовжує стрімке зростання

Київ • УНН

 • 49493 перегляди

Офіційний мемкоїн Дональда Трампа з'явився в його соцмережах та досяг значного зростання. За два дні токен виріс на понад 70$ та посів 12 місце серед найбільших криптовалют світу.

Два дні тому Трамп випустив свою криптовалюту. На сьогодні вона вже зросла на понад 70$. Про це повідомляє Coinmarketcap, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що капіталізація TRUMP становить приблизно $14,42 млрд, завдяки чому він вийшов на 12 місце найбільших криптовалют світу.

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Нагадаємо

"Офіційний" мемкоїн, пов'язаний з Дональдом Трампом, з'явився в його акаунтах X та Truth Social. Токен досяг ринкової капіталізації $2 млрд та залучив $3 млрд в обсягах торгівлі за кілька годин.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
donald-trampДональд Трамп

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