Офицера приговорили к трем годам за двойное дезертирство
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. По публичному обвинению военной прокуратуры Сумского гарнизона Центрального региона Украины 14 мая 2019 года Сумской районный суд Сумской области признал военнослужащего виновным в самовольном оставлении воинской части. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"Старший лейтенант проходил военную службу по контракту с марта 2017 года в одной из воинских частей, которая дислоцирована в Сумской области. В апреле 2018 года офицер отбыл в отпуск, из которого вовремя не явился на службу без уважительных причин. В дальнейшем он скрывался от правоохранительных органов и скрывал свою принадлежность к Вооруженным Силам Украины", - говорится в сообщении.
В декабре 2018 года беглеца были задержаны и доставлены в орган досудебного расследования. Вскоре обвинительный акт к нему был направлен в суд.
За самовольное оставление места службы офицер-беглец уже был осужден в 2018 году к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год. Поэтому при определении срока заключения суд частично присоединил неотбытую ранее часть наказания. По совокупности приговоров военнослужащий проведет за решеткой 3 года и 1 месяц.
Напомним, солдату, который оставил место службы на Волыни, объявили подозрение в дезертирстве с оружием, совершенное в условиях особого периода.