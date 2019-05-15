Офіцера засуджено до трьох років за подвійне дезертирство

“Старший лейтенант проходив військову службу за контрактом із березня 2017 року в одній із військових частин, яка дислокована на Сумщині. У квітні 2018 року офіцер відбув у відпустку, з якої вчасно не з’явився на службу без поважних причин. Надалі він переховувався від правоохоронних органів та приховував свою приналежність до Збройних Сил України”, — йдеться у повідомленні.

У грудні 2018 року втікача було затримано та доставлено до органу досудового розслідування. Невдовзі обвинувальний акт щодо нього був скерований до суду.

За самовільне залишення місця служби офіцер-втікач вже був засуджений у 2018 році до 3 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік. Тож при визначенні терміну ув‘язнення суд частково приєднав не відбуту раніше частину покарання. За сукупністю вироків військовослужбовець проведе за гратами 3 роки і 1 місяць.

Нагадаємо, солдату, який залишив місце служби на Волині, оголосили підозру у дезертирство зі зброєю, вчинене в умовах особливого періоду.