Офіцера засуджено до трьох років за подвійне дезертирство
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. За публічного обвинувачення військової прокуратури Сумського гарнізону Центрального регіону України 14 травня 2019 року Сумський районний суд Сумської області визнав військовослужбовця винним у самовільному залишенні військової частини. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.
“Старший лейтенант проходив військову службу за контрактом із березня 2017 року в одній із військових частин, яка дислокована на Сумщині. У квітні 2018 року офіцер відбув у відпустку, з якої вчасно не з’явився на службу без поважних причин. Надалі він переховувався від правоохоронних органів та приховував свою приналежність до Збройних Сил України”, — йдеться у повідомленні.
У грудні 2018 року втікача було затримано та доставлено до органу досудового розслідування. Невдовзі обвинувальний акт щодо нього був скерований до суду.
За самовільне залишення місця служби офіцер-втікач вже був засуджений у 2018 році до 3 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік. Тож при визначенні терміну ув‘язнення суд частково приєднав не відбуту раніше частину покарання. За сукупністю вироків військовослужбовець проведе за гратами 3 роки і 1 місяць.
Нагадаємо, солдату, який залишив місце служби на Волині, оголосили підозру у дезертирство зі зброєю, вчинене в умовах особливого періоду.