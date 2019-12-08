Вице-президент США отказал Конгрессу в показаниях относительно разговора с Зеленским

“Поскольку Адам Шифф продолжает действовать скрытно, канцелярия вице-президента и понятия не имеет, что он хочет рассекретить”, — заявила пресс-секретарь Пенса Кэти Вальдман. “Это еще одно доказательство того, что этот дренной комитет проводит фальшивое расследование.”

Соответствующее заявление было сделано после того, как один из главных помощников Пенса дал показания о разговоре в ходе длящегося расследование по делу об импичменте.

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Напомним, Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси распорядилась подготовить обвинения против Трампа в рамках импичмента.