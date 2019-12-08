У Зеленського сподіваються, що незабаром Президент завітає до Вашингтона
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Помічник Президента України Андрій Єрмак сподівається, що Володимир Зеленський незабаром здійснить офіційний візит візит до Сполучених Штатів Америки. Про це Єрмак заявив в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt, передає УНН.
Політик заявив, що скандал, що вибухнув після телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського 25 липня, — це внутрішня справа Сполучених Штатів. “Події, які обговорюються, зокрема, під час слухань в Конгресі США, в більшості своїй відносяться до періоду, який передував президентству Зеленського”, — сказав Єрмак.
“Реагувати на окремі висловлювання в ході американських дискусій ми не бачимо приводу”, — сказав він. “Втім, ми сподіваємося, що незабаром дійде до офіційного візиту президента Зеленського в Вашингтон”, — додав Єрмак.
Зокрема, Єрмак під час інтерв’ю заявив, що Мінські угоди, вперше підписані у 2014 році, потребують уточнення.