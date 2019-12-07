У Зеленського заявили, що мінські угоди потребують уточнення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Мінські угоди, вперше підписані у 2014 році, потребують уточнення. Про це заявив помічник Президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt, передає УНН.
З його слів, нове українське керівництво не лише на словах, а й на ділі довело, що дотримується всіх зобов'язань у межах мінських домовленостей і чекає такої ж готовності від протилежного боку.
"Зрозуміло, що Мінські угоди укладені п'ять років тому і вимагають уточнення", - сказав він.
Раніше сьогодні, 7 грудня, Президент Зеленський зібрав закрите засідання РНБО перед "нормандським" самітом.
"Нормандская" зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним. Останній раз зустріч в "нормандському форматі" на рівні глав держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.