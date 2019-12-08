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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102830 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 71573 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115698 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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У Зеленского надеются, что вскоре Президент посетит Вашингтон

У Зеленского надеются, что вскоре Президент посетит Вашингтон

Киев  •  УНН

 • 12790 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Помощник Президента Украины Андрей Ермак надеется, что Владимир Зеленский вскоре совершит официальный визит визит в Соединенные Штаты Америки. Об этом Ермак заявил в интервью немецкому изданию Die Welt, передает УНН.

Политик заявил, что скандал, разразившийся после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля, — это внутреннее дело США. “События, которые обсуждаются, в частности, во время слушаний в Конгрессе США, в большинстве своем относятся к периоду, который предшествовал президентству Зеленского”, — утверждает Ермак.

“Реагировать на отдельные высказывания в ходе американских дискуссий мы не видим повода”, — сказал он. “Впрочем, мы надеемся, что вскоре дойдет до официального визита президента Зеленского в Вашингтон”, — добавил Ермак.

В частности, Ермак во время интервью заявил, что Минские соглашения, впервые подписанные в 2014 году, нуждаются в уточнении.

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