Віце-президент США відмовив Конгресу в свідченнях щодо розмови з Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Віцепрезидент США Майк Пенс відхилив прохання голови Розвідувального комітету Палати представників Адама Шиффа розсекретити додаткові матеріали зі свідчень свого помічника в рамках розпочатого Палатою представників розслідування процесу імпічменту президента США Дональда Трампа, заявивши, що офіс Пенса не впевнений, яку інформацію запитує законодавець. Про це пише американське видання The Hill, передає УНН.
“Оскільки Адам Шифф продовжує діяти приховано, канцелярія віцепрезидента й гадки не має, що він хоче розсекретити”, — заявила прессекретар Пенса Кеті Вальдман. “Це ще один доказ того, що цей дурний комітет проводить фальшиве розслідування.”
Відповідну заяву було зроблено після того, як один з головних помічників Пенса дав свідчення про розмову в ході триваючого розслідування у справі про імпічмент.
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Нагадаємо, Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі розпорядилася підготувати звинувачення проти Трампа у рамках імпічменту.