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Офис ООН в Женеве пообещал поддержку саммита Байдена и Путина

Киев • УНН

 • 13245 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Отделение ООН в Женеве приветствовало решение провести саммит США и РФ в Швейцарии и выразили готовность оказать всяческую поддержку. Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на официального представителя женевской штаб-квартиры Реала Леблана, передает УНН.

Офис ООН в Женеве пообещал поддержку саммита Байдена и Путина

Цитата

“Женевское отделение ООН с удовольствием восприняло тот факт, что саммит будет проходить в Женеве”, — сказал Леблан.

Он считает это свидетельством того, что “Женева может играть роль площадки для этого события на высоком международном уровне”. Представитель штаб-квартиры ООН в Женеве заверил, что будет сделано все возможное, чтобы поддержать встречу президентов России и США, если страны обратятся с соответствующей просьбой.

Напомним

Ранее обе стороны — США и РФ — подтвердили информацию о том, что саммит президента Джо Байдена и Владимира Путина пройдет в Женеве 16 июня.

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