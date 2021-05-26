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The Guardian

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Офіс ООН в Женеві пообіцяв підтримку саміту Байдена і Путіна

Київ • УНН

 • 13245 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Відділення ООН в Женеві привітало рішення провести саміт США та РФ в Швейцарії і висловило готовність надати всіляку підтримку. Про це пише “ТАРС” із посиланням на офіційного представника женевської штаб-квартири Реала Леблана, передає УНН.

Офіс ООН в Женеві пообіцяв підтримку саміту Байдена і Путіна

Цитата

“Женевське відділення ООН із задоволенням сприйняло той факт, що саміт буде проходити в Женеві”, — сказав Леблан.

Він вважає це свідченням того, що “Женева може грати роль майданчика для цієї події на високому міжнародному рівні”. Представник штаб-квартири ООН в Женеві запевнив, що буде зроблено все можливе, щоб підтримати зустріч президентів Росії і США, якщо країни звернуться з відповідним проханням.

Нагадаємо

Раніше обидві сторони — США та РФ — підтвердили інформацію про те, що саміт президента Джо Байдена і Володимира Путіна пройде в Женеві 16 червня.

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