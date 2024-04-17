Офис Генпрокурора: ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни уже 14 человек

Жертвами ракетной атаки рф на Чернигов стали уже 14 человек, сообщили в среду в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Сейчас число погибших в результате ракетного удара врага по Чернигову возросло до 14 - сообщили в Офисе Генпрокурора в Telegram.

Генпрокурор Андрей Костин сообщал, что на 12:30 61 человек получил ранения, в том числе двое детей. Продолжается спасательная операция.

"Прокуроры и правоохранители уже на месте - документируют последствия этого военного преступления. Начато уголовное производство. российский террор против мирных украинских городов не останется безнаказанным", - указал Костин в Facebook.

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