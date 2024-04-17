Офис Генпрокурора: ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни уже 14 человек

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
chernigovЧернигов
Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  128365 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  128762 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  130885 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  111868 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  125237 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137336 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137147 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123785 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103400 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203836 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Новости по теме
Офис Генпрокурора: ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни уже 14 человек

Офис Генпрокурора: ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни уже 14 человек

  •  3801 просмотра
россия начала вывод войск "миротворцев" из Нагорного Карабаха

россия начала вывод войск "миротворцев" из Нагорного Карабаха

  •  2790 просмотра
Удар рф по Чернигову: 40 пострадавших госпитализированы - Минздрав

Удар рф по Чернигову: 40 пострадавших госпитализированы - Минздрав

  •  5155 просмотра
россияне ударили по Чернигову тремя ракетами "Искандер"

россияне ударили по Чернигову тремя ракетами "Искандер"

  •  5944 просмотра
80% российских платежей Китаю возвращают обратно в рф

80% российских платежей Китаю возвращают обратно в рф

  •  4824 просмотра
"Наша поддержка может спасти жизни": посол США призвала увеличить помощь Украине после ракетного удара рф по Чернигову

"Наша поддержка может спасти жизни": посол США призвала увеличить помощь Украине после ракетного удара рф по Чернигову

  •  7562 просмотра
Неосвещение последствий трагедии с Каховской ГЭС - это абсолютная неправда: Гуменюк ответила на упреки медийщиков

Неосвещение последствий трагедии с Каховской ГЭС - это абсолютная неправда: Гуменюк ответила на упреки медийщиков

  •  7016 просмотра
В Украине будут производить компоненты малых модульных реакторов

В Украине будут производить компоненты малых модульных реакторов

  •  6483 просмотра
В Украине с 1 апреля начался автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам

В Украине с 1 апреля начался автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам

  •  6579 просмотра
Из-за удара рф по Чернигову 61 пострадавший, под завалами могут быть люди, троих уже спасли: ГСЧС показала видео

Из-за удара рф по Чернигову 61 пострадавший, под завалами могут быть люди, троих уже спасли: ГСЧС показала видео

  •  8092 просмотра

Популярные

За сутки рф потеряла 710 военнослужащих

За сутки рф потеряла 710 военнослужащих

  •  124606 просмотра
российские войска совершили 216 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области

российские войска совершили 216 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области

  •  122562 просмотра
рф обстреляла Николаевскую область: поврежден жилой дом, но пострадавших нет

рф обстреляла Николаевскую область: поврежден жилой дом, но пострадавших нет

  •  121383 просмотра
Всемирный день летучих мышей, Международный день кофе Эспрессо, День работников пожарной охраны в Украине. Что еще можно отметить 17 апреля

Всемирный день летучих мышей, Международный день кофе Эспрессо, День работников пожарной охраны в Украине. Что еще можно отметить 17 апреля

  •  138095 просмотра
Канада планирует передать Украине $1,6 млрд военной помощи в течение 5 лет

Канада планирует передать Украине $1,6 млрд военной помощи в течение 5 лет

  •  115821 просмотра

Публикации

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  173444 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

16 апреля 2024, 06:10  •  187284 просмотра
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  397289 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  432432 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  445905 просмотра

Офис Генпрокурора: ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни уже 14 человек

Вражеский ракетный удар по Чернигову, Украина, унес жизни 14 человек.

Война •   •  3801 просмотра
Офис Генпрокурора: ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни уже 14 человек

россия начала вывод войск "миротворцев" из Нагорного Карабаха

Вывод российских "миротворческих" войск из Нагорного Карабаха начался, первый контингент и военная техника покинули район храма Худаванг в Калбаджарском районе, сообщают азербайджанские СМИ.

Новости Мира •   •  2790 просмотра
россия начала вывод войск "миротворцев" из Нагорного Карабаха

Удар рф по Чернигову: 40 пострадавших госпитализированы - Минздрав

По данным Минздрава, в результате российского ракетного удара по Чернигову 40 человек госпитализированы.

Война •   •  5155 просмотра
Удар рф по Чернигову: 40 пострадавших госпитализированы - Минздрав

россияне ударили по Чернигову тремя ракетами "Искандер"

россияне нанесли удар по Чернигову 3 крылатыми ракетами "Искандер", в результате чего погибло 13 и ранен 61 человек, в том числе дети.

Война •   •  5944 просмотра
россияне ударили по Чернигову тремя ракетами "Искандер"

80% российских платежей Китаю возвращают обратно в рф

80% российских платежей в Китай возвращаются в Россию, поскольку крупные китайские банки, включая ICBC, прекратили принимать китайские юани из РФ из-за санкций США.

Новости Мира •   •  4824 просмотра
80% российских платежей Китаю возвращают обратно в рф

"Наша поддержка может спасти жизни": посол США призвала увеличить помощь Украине после ракетного удара рф по Чернигову

На фоне массированного ракетного удара по Чернигову, госпожа посол США в Украине в очередной раз заявила, что американская военная помощь Киеву, может спасти жизни многих украинцев.

Война •   •  7562 просмотра
"Наша поддержка может спасти жизни": посол США призвала увеличить помощь Украине после ракетного удара рф по Чернигову

Неосвещение последствий трагедии с Каховской ГЭС - это абсолютная неправда: Гуменюк ответила на упреки медийщиков

Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Южного оперативного командования Вооруженных сил Украины, опровергла обвинения в неосвещении последствий трагедии на Каховской ГЭС, заявив, что это абсолютная ложь, поскольку в течение недели после взрыва было обработано более 800 запросов согласно соответствующим распоряжениям.

Война •   •  7016 просмотра
Неосвещение последствий трагедии с Каховской ГЭС - это абсолютная неправда: Гуменюк ответила на упреки медийщиков

В Украине будут производить компоненты малых модульных реакторов

НАЭК "Энергоатом" и Holtec International подписали соглашение о создании в Украине мощностей по производству и изготовлению ядерных систем, конструкций и компонентов для малых модульных реакторов, хранения и транспортировки отработанного ядерного топлива.

Экономика •   •  6483 просмотра
В Украине будут производить компоненты малых модульных реакторов

В Украине с 1 апреля начался автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам

Украина автоматически пересчитает пенсии работающим пенсионерам с 1 апреля на основе увеличенного стажа и заработной платы за последние два года, а повышенные выплаты начнутся с июня 2024 года.

Общество •   •  6579 просмотра
В Украине с 1 апреля начался автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам

Из-за удара рф по Чернигову 61 пострадавший, под завалами могут быть люди, троих уже спасли: ГСЧС показала видео

В результате российского ракетного удара по Чернигову погибли 13 и был ранен 61 человек, в том числе дети, некоторые из них до сих пор находятся под завалами частично разрушенного здания.

Война •   •  8092 просмотра
Из-за удара рф по Чернигову 61 пострадавший, под завалами могут быть люди, троих уже спасли: ГСЧС показала видео