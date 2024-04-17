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Офис Генпрокурора: ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни уже 14 человек
Вражеский ракетный удар по Чернигову, Украина, унес жизни 14 человек.
россия начала вывод войск "миротворцев" из Нагорного Карабаха
Вывод российских "миротворческих" войск из Нагорного Карабаха начался, первый контингент и военная техника покинули район храма Худаванг в Калбаджарском районе, сообщают азербайджанские СМИ.
Удар рф по Чернигову: 40 пострадавших госпитализированы - Минздрав
По данным Минздрава, в результате российского ракетного удара по Чернигову 40 человек госпитализированы.
россияне ударили по Чернигову тремя ракетами "Искандер"
россияне нанесли удар по Чернигову 3 крылатыми ракетами "Искандер", в результате чего погибло 13 и ранен 61 человек, в том числе дети.
80% российских платежей Китаю возвращают обратно в рф
80% российских платежей в Китай возвращаются в Россию, поскольку крупные китайские банки, включая ICBC, прекратили принимать китайские юани из РФ из-за санкций США.
"Наша поддержка может спасти жизни": посол США призвала увеличить помощь Украине после ракетного удара рф по Чернигову
На фоне массированного ракетного удара по Чернигову, госпожа посол США в Украине в очередной раз заявила, что американская военная помощь Киеву, может спасти жизни многих украинцев.
Неосвещение последствий трагедии с Каховской ГЭС - это абсолютная неправда: Гуменюк ответила на упреки медийщиков
Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Южного оперативного командования Вооруженных сил Украины, опровергла обвинения в неосвещении последствий трагедии на Каховской ГЭС, заявив, что это абсолютная ложь, поскольку в течение недели после взрыва было обработано более 800 запросов согласно соответствующим распоряжениям.
В Украине будут производить компоненты малых модульных реакторов
НАЭК "Энергоатом" и Holtec International подписали соглашение о создании в Украине мощностей по производству и изготовлению ядерных систем, конструкций и компонентов для малых модульных реакторов, хранения и транспортировки отработанного ядерного топлива.
В Украине с 1 апреля начался автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам
Украина автоматически пересчитает пенсии работающим пенсионерам с 1 апреля на основе увеличенного стажа и заработной платы за последние два года, а повышенные выплаты начнутся с июня 2024 года.
Из-за удара рф по Чернигову 61 пострадавший, под завалами могут быть люди, троих уже спасли: ГСЧС показала видео
В результате российского ракетного удара по Чернигову погибли 13 и был ранен 61 человек, в том числе дети, некоторые из них до сих пор находятся под завалами частично разрушенного здания.