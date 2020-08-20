Выздоровели от коронавируса: футболисты "Динамо" провели тестирование

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 77034 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101007 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125298 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106575 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126447 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101001 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101856 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103837 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101903 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Выздоровели от коронавируса: футболисты "Динамо" провели тестирование

Выздоровели от коронавируса: футболисты "Динамо" провели тестирование

Киев  •  УНН

 • 12038 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Стали известны результаты очередных плановых ПЦР-тестов футболистов киевского "Динамо" на наличие COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих", передает УНН.

Медицинский штаб киевского “Динамо” провел тесты всех игроков, в частности Русина и Вантуха, тренерского штаба и персонала, задействованного в подготовке первой команды. Результаты дали отрицательный результат.

В конце недели Назарию Русину и Роману Вантуху, у которых ранее был обнаружен коронавирус, предстоит сдать контрольные тесты. В случае отрицательных результатов, “динамовцы” вернутся в общую группу.

Стоит отметить, что команда продолжит в плановом режиме готовиться к первому матчу чемпионата Украины сезона 2020/21 с “Олимпиком”, который состоится 21 августа.

Кроме того добавим, крайнего сезона Русин сыграл за столичный клуб 30 матчей в различных турнирах и забил девять голов при шести ассист.

Украинские Национальные Новости

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