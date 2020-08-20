Выздоровели от коронавируса: футболисты "Динамо" провели тестирование
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Стали известны результаты очередных плановых ПЦР-тестов футболистов киевского "Динамо" на наличие COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих", передает УНН.
Медицинский штаб киевского “Динамо” провел тесты всех игроков, в частности Русина и Вантуха, тренерского штаба и персонала, задействованного в подготовке первой команды. Результаты дали отрицательный результат.
В конце недели Назарию Русину и Роману Вантуху, у которых ранее был обнаружен коронавирус, предстоит сдать контрольные тесты. В случае отрицательных результатов, “динамовцы” вернутся в общую группу.
Стоит отметить, что команда продолжит в плановом режиме готовиться к первому матчу чемпионата Украины сезона 2020/21 с “Олимпиком”, который состоится 21 августа.
Кроме того добавим, крайнего сезона Русин сыграл за столичный клуб 30 матчей в различных турнирах и забил девять голов при шести ассист.