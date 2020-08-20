Одужали від коронавірусу: футболісти "Динамо" провели тестування
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Стали відомі результати чергових планових ПЛР-тестів футболістів київського "Динамо" на наявність COVID-19. Про це інформує прес-служба "біло-синіх", передає УНН.
Медичний штаб київського “Динамо” провів тести всіх гравців, зокрема Русина та Вантуха, тренерського штабу і персоналу, задіяного в підготовці першої команди. Результати дали негативний результат.
Наприкінці тижня Назарію Русину і Роману Вантуху, у яких раніше був виявлений коронавірус, належить скласти контрольні тести. У разі негативних результатів, “динамівці” повернуться в загальну групу.
Варто відзначити, що команда продовжить в плановому режимі готуватися до першого матчу чемпіонату України сезону 2020/21 з “Олімпіком”, який відбудеться 21 серпня.
Окрім того додамо, крайнього сезону Русин відіграв за столичний клуб 30 поєдинків у різних турнірах і забив дев’ять голів при шести асистах.