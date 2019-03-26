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Одну из многопрофильных клиник столицы реконструировали

Киев • УНН

 • 10362 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Холдинговая компания "Киевгорстрой" провела реконструкцию помещений многопрофильной клиники "Медбуд", сообщает УНН.

Одну из многопрофильных клиник столицы реконструировали

В целом, на ремонтные работы было выделено почти 15 млн грн. Отремонтирован центральный холл. Новая регистратура, расположенная на 1 этаже, создана практически с "нуля". Теперь она оснащена современной оргтехникой, подключена к Медицинской информационной системе, что позволяет вести учет карточек пациентов в электронном виде.

Весь медицинский центр обустроен интуитивно понятной системой навигации. Проведены ремонты холлов 1,2,3,4,7 этажей.
Реконструировано крыло поликлинического отделения. Оборудованы новые манипуляционные и кабинет гинеколога.
В отделении неврологии проведен ремонт в 3-х палатах премиум класса для больных, перенесших инсульт.

Оборудованы отделения неврологической реабилитации, отделение ортопедической реабилитации и комфортная зона ожидания. Отделение оборудовано по самым современным требованиям аппаратурой для нейрореабилитации и восстановления после переломов и операций на мышечно-скелетном аппарате. В ближайших планах реконструкция отделения реанимации, терапии и хирургии.

По словам директора клиники Максима Литвиненко, современный центр медицинской реабилитации "Медбуд" реконструирован коренным образом.

"Киевгорстрой" провел огромную работу – от утепления здания до ремонта всех помещений, и это не только труд строителей, это и внушительное финансирование всех работ по обновлению. В клинике тепло, уютно, чисто, а это очень важно и для пациентов, и для врачей. "Медбуд" объединяет настоящих профессионалов, для которых забота о людях не просто слова", - сказал Максим Литвиненко.

Отметим, что клиника начала свою историю с небольшой медико-санитарной части, которая открылась в составе Главкиевгорстроя в 1979 году. Сегодня это одна из лучших клиник Украины, мощный медицинский центр с самым современным оборудованием.

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