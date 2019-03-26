Одну з багатопрофільних клінік столиці реконструювали

В цілому, на ремонтні роботи було виділено майже 15 млн грн. Відремонтовано центральний хол. Нова реєстратура, розташована на 1 поверсі, створена практично з "нуля". Тепер вона оснащена сучасною оргтехнікою, підключена до Медичної інформаційної системи, що дозволяє вести облік карток пацієнтів в електронному вигляді.

Весь медичний центр облаштований інтуїтивно зрозумілою системою навігації. Проведено ремонти холів 1,2,3,4,7 поверхів.

Реконструйовано крило поліклінічного відділення. Обладнані нові маніпуляційні та кабінет гінеколога.

У відділенні неврології проведено ремонт в 3-х палатах преміум класу для хворих, які перенесли інсульт.



Обладнані відділення неврологічної реабілітації, відділення ортопедичної реабілітації та комфортна зона очікування. Відділення обладнане за найсучаснішими вимогами апаратурою для нейрореабілітації та відновлення після переломів і операцій на м'язово-скелетному апараті. У найближчих планах реконструкція відділення реанімації, терапії і хірургії.



За словами директора клініки Максима Литвиненка, сучасний центр медичної реабілітації "Медбуд" реконструйований докорінно.



"Київміськбуд" провів величезну роботу - від утеплення будівлі до ремонту всіх приміщень, і це не тільки праця будівельників, це і значне фінансування всіх робіт по оновленню. У клініці тепло, затишно, чисто, а це дуже важливо і для пацієнтів, і для лікарів. "Медбуд" об'єднує справжніх професіоналів, для яких турбота про людей не просто слова", - сказав Максим Литвиненко.



Відзначимо, що клініка розпочала свою історію з невеликою медико-санітарної частини, яка відкрилася в складі Головкиївміськбуду в 1979 році. Сьогодні це одна з кращих клінік України, потужний медичний центр з найсучаснішим обладнанням.