Одному из фигурантов по делу Вороненкова стало плохо во время заседания

Во время заседания Ярославу Тарасенко стало плохо и он упал на пол, находясь в стеклянном боксе. Другой обвиняемый, Александр Лось, начал оказывать ему помощь.

Сейчас секретарь на судебном заседании вызвала "скорую" в суд.

Также на заседании обвиняемый Александр Лось сообщил, что утром уже просили вызвать скорую Ярославу Тарасенко.

Суд объявил перерыв в заседании.

Напомним, подозреваемых в убийстве Вороненкова Тарасенко ранее объявил голодовку.