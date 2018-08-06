Одному из фигурантов по делу Вороненкова стало плохо во время заседания
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Шевченковском районном суде Киева во время подготовительного заседания обвиняемый в соучастии в убийстве экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова Ярослав Тарасенко потерял сознание, передает корреспондент УНН.
Во время заседания Ярославу Тарасенко стало плохо и он упал на пол, находясь в стеклянном боксе. Другой обвиняемый, Александр Лось, начал оказывать ему помощь.
Сейчас секретарь на судебном заседании вызвала "скорую" в суд.
Также на заседании обвиняемый Александр Лось сообщил, что утром уже просили вызвать скорую Ярославу Тарасенко.
Суд объявил перерыв в заседании.
Напомним, подозреваемых в убийстве Вороненкова Тарасенко ранее объявил голодовку.