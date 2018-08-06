Одному з фігурантів у справі Вороненкова стало зле під час засідання

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Шевченківському районному суді Києва під час підготовчого засідання обвинувачений у співучасті у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова Ярослав Тарасенко втратив свідомість, передає кореспондент УНН.

Під час засідання Ярославу Тарасенку стало зле і він упав на підлогу, перебуваючи у скляному боксі. Інший обвинувачений, Олександр Лось, почав надавати йому допомогу.

Наразі секретар на судовому засіданні викликала "швидку" до суду.

Також на засіданні обвинувачуваний Олександр Лось повідомив, що зранку вже просили викликати швидку Ярославу Тарасенку.

Суд оголосив перерву у засіданні. 

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві Вороненкова Тарасенко раніше оголосив голодування.

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