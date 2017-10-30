Один из пострадавших в ДТП в Харькове выписали из медучреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Мужчину, который пострадал в результате ДТП на улице Сумской в Харькове, сегодня выписали из медицинского учреждения. Об этом сообщил на странице в Facebook Харьковский городской голова Геннадий Кернес, передает УНН.
"Юрий Неудачин, тот, что в аварии на Сумской получил сложный перелом ноги, сегодня выписан из Института патологии позвоночника и суставов", - написал Кернес.
Как сообщал УНН, 18 октября ориентировочно в 20:45 в Харькове по улице Сумская, в результате столкновения двух внедорожников с выездом на тротуар пострадали 11 человек - погибли 5 пешеходов и 6 пешеходов с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в лечебные учреждения. Автомобиль въехал в группу людей, которые стояли на тротуаре и ждали зеленого света светофора.
Напомним, полиция назвала имена всех погибших и пострадавших в ДТП в Харькове.