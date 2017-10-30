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Одного з постраждалих в ДТП у Харкові виписали з медустанови

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Чоловіка, який постраждав внаслідок ДТП на вулиці Сумській в Харкові, сьогодні виписали з медичного закладу. Про це повідомив на сторінці у Facebook Харківський міський голова Геннадій Кернес, передає УНН.

"Юрій Неудачин, той, що в аварії на Сумській отримав складний перелом ноги, сьогодні виписали з Інституту патології хребта та суглобів", - написав Г.Кернес.

Як повідомляв УНН, 18 жовтня орієнтовно о 20:45 у Харкові по вулиці Сумська, в внаслідок зіткнення двох позашляховиків з виїздом на тротуар постраждали 11 людей - загинуло 5 пішоходів та 6 пішоходів з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до лікувальних закладів. Автомобіль в’їхав у групу людей, які стояли на тротуарі та чекали зеленого світла світлофора.

Нагадаємо, поліція назвала імена всіх загиблих і постраждалих у ДТП в Харкові.

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