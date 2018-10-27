Одним матчем стартовал новый сезон женского хоккея чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Одним матчем стартовал первый тур третьего чемпионата Украины по хоккею с шайбой среди женщин 2018-2019 гг. Об этом сообщает Федерация хоккея Украины, передает УНН.
После официальной церемонии открытия состоялась первая игра в этом сезоне. На ледовой площадке встретились девушки с ХК “Украиночка” (Киев) и ХК “Пантеры” (г. Харьков).
В первой игре ожесточенная борьба между соперниками проходила как на протяжении всех трех периодов основного времени игры, так и в дополнительном овертайме. И только на 62 минуте игры хозяйки с “Украиночки” смогли вырвать победу у “Пантер” из Харькова — 3:2.
Автором первой шайбы в чемпионате Украины по хоккею с шайбой среди женщин 2018-2019 годов стала — Владислава Скащук из клуба “Пантеры” (г. Харьков).
Добавим, что в новом сезоне выступает только три коллектива. Еще одним является ХК “Автомобилист”.