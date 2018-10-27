Одним матчем стартував новий сезон жіночого хокею чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Одним матчем стартував перший тур третього чемпіонату України з хокею з шайбою серед жінок 2018-2019 років. Про це інформує Федерація хокею України, передає УНН.
Після офіційної церемонії відкриття відбулася перша гра у цьому сезоні. На льодовому майданчику зустрілися дівчата з ХК “Україночка” (м.Київ) та ХК “Пантери” (м. Харків).
У першій грі запекла боротьба між суперниками проходила як на протязі усіх трьох періодів основного часу гри, так і у додатковому овертаймі. І тільки на 62 хвилині гри хазяйки з “Україночки” спромоглися вирвати перемогу у “Пантер” із Харкова — 3:2.
Авторкою першої шайби у чемпіонаті України з хокею з шайбою серед жінок 2018-2019 років стала — Владислава Скащук із клубу “Пантери” (м. Харків).
Додамо, що в новому сезоні виступає тільки три колективи. Ще одним є ХК “Автомобіліст”.