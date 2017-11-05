В результате взрыва в жилом доме Киева погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В результате взрыва на улице Донецкой в Киеве погибла женщина, еще одну пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Киеве Оксана Блищик на своей странице в Facebook, передает УНН.
“В результате взрыва в столичной квартире погибла женщина. Еще одну пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу”, — говорится в сообщении.
Указано, что вызов на улицу Донецкую в Соломенском районе правоохранители получили в 21.10 ч. Взрыв прогремел на 9-м этаже жилого дома.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские, спасатели и представители аварийных служб.
По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа.
“После первоочередной проверки событие будет квалифицировано в соответствии с нормами Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в столице на улице Донецкая 35, произошел взрыв.