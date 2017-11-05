В результате взрыва в жилом доме Киева погибла женщина

“В результате взрыва в столичной квартире погибла женщина. Еще одну пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу”, — говорится в сообщении.

Указано, что вызов на улицу Донецкую в Соломенском районе правоохранители получили в 21.10 ч. Взрыв прогремел на 9-м этаже жилого дома.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, спасатели и представители аварийных служб.

По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа.

“После первоочередной проверки событие будет квалифицировано в соответствии с нормами Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в столице на улице Донецкая 35, произошел взрыв.